23 июля в газете Голос Украины опубликовали постановление Верховной Рады о проведении местных выборов, которое назначает их на 25 октября 2020 года.

В связи с децентрализацией введут ряд изменений, которые коснутся как избирателей, так и кандидатов. Предвыборная кампания в местных выборах уже де-факто началась.

Сейчас партия Слуга народа делает все для того, чтобы обеспечить себе большинство и на этой политической арене. Однако оппоненты также не отстают и пытаются выйти в лидеры.

Факты ICTV рассказывают, с какими изменениями состоятся выборы и как изменилась расстановка сил.

Выборы с изменениями

В этом году местные выборы пройдут с изменениями, которые появились в связи с принятием законопроектов по децентрализации и новому Избирательному кодексу.

Одним из самых больших изменений является отмена мажоритарки. Теперь украинцы будут выбирать кандидатов по открытым региональным спискам. В то же время, проходной барьер в местные советы остается на уровне 5%.

Кроме того, избирательные фонды на любых выборах в Украине не будут иметь лимит, а это значит, что избирательные кампании могут стать более агрессивными.

Однако эти средства вряд ли будут тратиться на так называемый “подкуп” избирателей, когда людям поступали небольшие “подарки” от кандидатов на должности в городские советы. Ведь сейчас есть запрет на проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям и разнообразным учреждениям денег, подарочных сертификатов, товаров и продуктов, которое сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата, партию или упоминанием имени кандидата, названия партии или ее символики.

Многие привыкли, что местные выборы мало что решают в Украине. Однако с завершением процесса децентрализации органы местного самоуправления будут получать больше полномочий и ресурсов, что делает их более важными.

Сейчас ведется подготовка по формированию избирательных комиссий и началу избирательного процесса. В то же время, во многих городах можно увидеть первые агитационные плакаты, которые может напрямую и не касаются выборов в Украине, но точно подготовлены к ним.

Это давняя практика украинских политиков — напоминать о себе незадолго до выборов. Хотя предвыборная кампания официально должна стартовать 5 сентября, можно смело говорить, что она уже началась.

И политическая борьба за места в местных советах будет острой.

Все на старт

Самое большое противостояние перед официальным началом предвыборной программы можно увидеть среди кандидатов на должность мэров городов. Отдельные кандидаты начали свои кампании по нескольким причинам.

Главы городов, которые находятся на своих должностях, пытаются удержаться за них. Например, мэр Харькова Геннадий Кернес уже размещает билборды со своим именем и названием партии.

Конечно, там нет никакой агитации по голосованию за соответствующего кандидата, однако с ним будет больше ассоциаций, чем с другими претендентами на должность.

Действующие мэры городов используют различные тактики. Кто-то напоминает о себе в листовках, которые выдают активисты, кто-то присылает людям специфические газеты, в которых рассказывается, что было сделано за последние годы.

Также начинают свою кампанию новые политические лица, которым важно раскрутить свою персону еще до начала официальной кампании. Да, их можно понять, ведь им придется соперничать с известными фигурами.

Но все равно не хочется видеть кандидатов на должности мэров на каждом шагу задолго до начала предвыборной кампании.

Самое интересное же будет происходить не в борьбе за пост городских руководителей, а в противостоянии за места в горсовете. В 2019 году сформированная наспех президентская партия Слуга народа смогла завоевать монобольшинство в парламенте.

Однако с тех пор страсть к политической силе главы государства начала “угасать”. Даже несмотря на это представители Слуги народа, скорее всего, попадут в местные органы самоуправления.

— Среди партий в большинстве регионов лидирует (по данным социологических опросов) Слуга народа, но, как правило, с небольшим отрывом от других политических сил. Часто среди лидеров и партии местных мэров — Блок Кернеса (в Харькове), Самопомощь (во Львове), УДАР (в Киеве), Родной дом (в Чернигове), Родной город (в Полтаве), Пропозиція (в Днепре). В Виннице и Винницкой области доминирует Украинская стратегия бывшего премьер-министра и мэра Винницы Владимира Гройсмана, — пишет политолог Владимир Фесенко.

Поскольку мажоритарщики больше не будут участвовать в выборах, то и значительное внимание теперь обращено на политические силы. В частности то, есть ли тот или иной кандидат в политической силе, на какой он позиции в списках.

Недавно ведущий Сергей Притула призвал украинцев обращать внимание на то, кого берут к себе партии. Особенно в небольших городках, где люди хорошо знают местных деятелей. И если порядочных людей не берут в политические силы, то нужно ставить соответствующие вопросы.

— “Штурмуйте” партийные ячейки политических сил, которые вам нравятся. Или партий, которые могут взять вас в свой список. Особенно тех, которые сейчас ощущают кадровый голод. Да, где-то вам откажут, но где-то оторвут с руками и ногами. Если вам какая-то партия откажет, то громко об этом расскажите, чтобы люди спросили у нее: Почему вы этого адекватного человека не взяли в свой список?, — говорит Притула.

Подобная практика может привести к тому, что новые лица приведут в местную власть партии, у которых при других обстоятельствах было бы мало шансов туда попасть.

В каждом регионе свои предпочтения, что также сильно повлияет на результат выборов.

— Если мы смотрим, как избиратели голосуют за партийные списки в ОТГ и в облсовет, то отклонение будет 5-10%, так же разница будет в городе и области. То есть разное голосование на разных уровнях, и при этом очень большой спрос на новые лица в политике, а поскольку мажоритарки не будет — на новые политические силы, — сказал политолог Анатолий Романюк в интервью Дивись Інфо.

Хотя у представителей Слуги народа большой шанс получить своих представителей еще и в местной власти, сейчас трудно сказать, будет ли их численность настолько большой, как и в Верховной Раде.

Страсти по Киеву

Значительная борьба ожидается за места в Киевский горсовет и за пост главы столицы. Противостояние президента Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко продолжается уже довольно долго.

Действующий глава Киева уже заявил о том, что собирается идти на выборы со своей партией под названием УДАР.

— Я много лет являюсь лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности в Киевсовет, — заявил Кличко в июне.

Списки всех претендентов на должность еще формируются, но многие партии уже ответили своими кандидатами.

От Слуги народа главой Киева попытаются сделать Ирину Верещук. Очевидно, что партия делает ставку на пол кандидата, ведь большинство других конкурентов — мужчины.

Однако у нее нет опыта, как у руководителя города. Конечно, и Кличко пришел на должность мэра без значительного опыта. И сейчас отсутствие опыта может сильно сыграть против Верещук.

Сейчас социологические опросы показывают, что действующий мэр столицы как минимум пройдет во второй тур, а вот с кем именно — сложный и важный вопрос. Многое может измениться в избирательных симпатиях за время предвыборной кампании.

Поэтому самым большим испытанием станет второй тур.

— Борьба за пост мэра Киева с высокой вероятностью будет двухтуровой. На первом этапе будет конкуренция за то, кто вместе с Кличко выйдет во второй тур выборов мэра Киева. Решающей будет схватка во втором туре. Но для большинства участников битвы за Киев главное значение будет иметь борьба за депутатские мандаты Киевсовета, — пишет Фесенко.

Политические тенденции июля 2020 г. Начало «битвы за Киев» 16 июля партия «Слуга народа» выдвинула своего кандидата в… Опубликовано Владимиром Фесенко Четверг, 6 августа 2020 г.

Действительно, партия президента будет пытаться сделать все, чтобы получить как можно больше мест, в частности, в Горсовете Киева.

В Комитете избирателей даже не исключают того, что власть может задействовать админресурс для того, чтобы улучшить свою ситуацию на выборах.

— Мы наблюдаем отдельные факты, которые можно характеризовать как подготовку к использованию или же непосредственное использование административного ресурса на выборах, — заявил глава КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции.

Конечно, подготовка к выборам до сих пор продолжается и сейчас трудно сказать, кому в конце концов граждане отдадут свои голоса. Идеальным списком от Слуги народа председатель партии Александр Корниенко видит обычных киевлян в возрасте 25-40 лет.

В время как украинцы не оставляют попытки привести к власти новых людей и стали меньше доверять новым политикам это может стать весомой составляющей.

И говорить о том, кто и где одержит победу еще рано. Нам еще предстоит увидеть открытые списки партий и посмотреть, какую позицию они будут занимать во время этих политических игр.

Владислав Бомбела