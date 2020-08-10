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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели после выходных: курс валют на 10 августа

После выходных курс доллара подешевел на три копейки. Поэтому по состоянию на утро 10 августа курс иностранной валюты Нацбанк установил на уровне 27,64 грн/$1.

Курс евро за выходные также существенно подешевел — на 11 копеек. Теперь его стоимость составляет 32,68 грн/1€.

Курс валют на 10 августа:

  • $1 — 27,64 грн;
  • €1 — 32,68 грн;
  • 1 польский злотый — 7,41 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Читайте: Доллар по 30? Каким будет курс гривны осенью

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Согласно прогнозу экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, Нацбанк прогнозирует доллар по цене 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.

Со своей стороны, Минэкономики прогнозирует, что при среднегодовом курсе 27 грн/1$ падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.

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