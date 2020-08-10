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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

Статистика Минздрава показывает, что за сутки 10 августа в Украине подтвердили 1 008 случаев коронавируса.

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09:22 - 10 августа

В Динамо зафиксировали коронавирус.

Заболели двое футболистов первой команды футбольного клуба Назарий Русин и Роман Вантух.

 

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09:19 - 10 августа

В Киеве 10 августа улучшилась эпидситуация. За сутки в столице – 66 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в городе вирус подтвердили у 9 564 человек.

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09:13 - 10 августа

Самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской (10 981 случай), Ровенской (6 923 случая) и Черновицкой (6 777 случаев) областях.

статистика коронавируса в украине 10 августа

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09:05 - 10 августа

10 августа в Украине коронавирус подтвердили у 81 957 человек.

За сутки — 1 008 новых случаев.

Выздоровели от болезни 44 359 украинцев.

Умерли за время пандемии — 1 922 человека.

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18:57 - 09 августа
Кабмин продлит дистанционное школьное обучение для регионов красной зоны

В новом учебном году первые две недели школьного обучения в регионах красной зоны будет дистанционным.

Об этом во время одного из своих интервью рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В целом, как отметил он, 1 сентября в Украине начнется “нормальный учебный год”.

— В тех регионах, где есть “красные” ограничения, конечно, будет введен такой же карантин, который вводится других эпидемий. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу, — пояснил глава Кабмина.

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16:53 - 09 августа

В Одессу прибыло судно из Египта — коронавирус обнаружили у 11 моряков.

Всего на борту находилось 22 члена экипажа, им было проведено анализы на антитела.

Судно с флагом Греции поставили на швартовы для карантинной стоянки.

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13:59 - 09 августа

Коронавирусом заболел мэр Луцка Григорий Пустовит.

— Так случилось, что и меня не обошел Covid-19. Никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам, — написал мэр.

На своем Facebook он предположил, что заразиться мог во время пикета предпринимателей с Центрального рынка.

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13:03 - 09 августа

Во Львове очередная вспышка коронавируса после свадьбы.

— О социальном дистанцировании, конечно, никто не вспоминал. В масках есть неудобно, танцевать тоже. Через 4 дня обнаружили первого больного.

Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей, — сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

Всего на праздновании было 130 человек, еще 50 гостей отказались приходить.

По состоянию на 9 августа во Львовской области зарегистрировано 10 851 случаев коронавируса.

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11:45 - 09 августа

В рядах ВСУ зафиксирован шестой летальный случай от Covid-19, за минувшие сутки — 11 новых случаев заболевания.

Летальный случай — женщина-военнослужащая из Житомирской области. Начиная с 3 августа, была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 9 августа.

Всего коронавирусом болеют 305 военнослужащих.

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10:55 - 09 августа

Статистика коронавируса в Киеве на 9 августа свидетельствует о 9 498 больных, за сутки обнаружили еще 120 больных. Суточный прирост пошел на спад после нескольких дней роста.

Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. В то же время выздоровели 3 205 пациентов.

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