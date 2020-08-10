Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

10 августа в Киеве зафиксировали 9 564 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 66 новых.

Заболели:

40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет;

23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;

2 девочки — 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 766;

Дарницкий — 1549;

Деснянский — 1183;

Днепровский — 1115;

Оболонский — 844;

Печерский — 896;

Подольский — 585

Святошинский — 801;

Соломенский — 1027;

Шевченковский — 788.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Всего с начала пандемии в стране диагностировали Covid-19 у 81 957 человек.

За сутки от коронавируса умерли 25 пациентов. Всего в Украине уже 1 922 летальных случая. Поправились за сутки 387 пациентов.