Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

10 августа в Киеве зафиксировали 9 564 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 66 новых.

Заболели:

  • 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет;
  • 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;
  • 2 девочки — 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 766;
  • Дарницкий — 1549;
  • Деснянский — 1183;
  • Днепровский — 1115;
  • Оболонский — 844;
  • Печерский — 896;
  • Подольский — 585
  • Святошинский — 801;
  • Соломенский — 1027;
  • Шевченковский — 788.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 

Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Всего с начала пандемии в стране диагностировали Covid-19 у 81 957 человек.

За сутки от коронавируса умерли 25 пациентов. Всего в Украине уже 1 922 летальных случая. Поправились за сутки 387 пациентов.

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