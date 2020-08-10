Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

10 августа в Киеве зафиксировали 9 564 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 66 новых.
Заболели:
- 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет;
- 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;
- 2 девочки — 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 766;
- Дарницкий — 1549;
- Деснянский — 1183;
- Днепровский — 1115;
- Оболонский — 844;
- Печерский — 896;
- Подольский — 585
- Святошинский — 801;
- Соломенский — 1027;
- Шевченковский — 788.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Всего с начала пандемии в стране диагностировали Covid-19 у 81 957 человек.
За сутки от коронавируса умерли 25 пациентов. Всего в Украине уже 1 922 летальных случая. Поправились за сутки 387 пациентов.