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Факты / Украина

Польша разрешила студентам и работникам из Украины не проходить карантин

Польша обновила перечень лиц, которые могут не проходить карантин после въезда в страну.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

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Кого освободили от прохождения карантина:

  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, въезжающие на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • инспекторы морской администрации;
  • лица, выполняющие в Польше работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора)
  • пассажиры воздушных судов, осуществляющие международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения, в которые входит и Украина;
  • пассажиры судов, курсирующих, но не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств — членов Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • учеников, студентов, слушателей, соискателей последипломного образования, а также, ученые, которые проводят исследования на территории Польши;
  • работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
  • лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
  • лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны — члена Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию.

Обучение в Польше

Обучение в Польше привлекает украинских абитуриентов географической близостью страны, сходством языков, перспективой получения европейского образования по умеренным ценам и легального трудоустройства после окончания вуза.

Как получить образование в Польше, сколько стоит обучение и, собственно, с чего начать — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в Польше

Фото: УНИАН

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