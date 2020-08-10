Польша разрешила студентам и работникам из Украины не проходить карантин

Польша обновила перечень лиц, которые могут не проходить карантин после въезда в страну.
Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.
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Кого освободили от прохождения карантина:
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, въезжающие на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- инспекторы морской администрации;
- лица, выполняющие в Польше работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора)
- пассажиры воздушных судов, осуществляющие международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения, в которые входит и Украина;
- пассажиры судов, курсирующих, но не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств — членов Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве;
- учеников, студентов, слушателей, соискателей последипломного образования, а также, ученые, которые проводят исследования на территории Польши;
- работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
- лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
- члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
- лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны — члена Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию.
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Источник: Посольство Украины в Польше