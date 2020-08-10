PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве резко снизилось суточное количество больных Covid-19

Статистика коронавируса в Киеве на 10 августа свидетельствует о 9 564 больных.

За сутки подтвердили еще 66 случаев. По сравнению с прошлым днем, суточный прирост снизился вдвое.

Всего выздоровели от болезни 3 214 киевлян, за сутки — 9 пациентов. В то же время ни один больной за сутки не умер.

Коронавирус 9 августа

Для сравнения, статистика коронавируса в Киеве на 9 августа свидетельствует о 9 498 больных, за сутки обнаружили еще 120 больных. Суточный прирост пошел на спад после нескольких дней роста.

Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. В то же время выздоровели 3 205 пациентов.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка