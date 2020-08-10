Статистика коронавируса в Киеве на 10 августа свидетельствует о 9 564 больных.

За сутки подтвердили еще 66 случаев. По сравнению с прошлым днем, суточный прирост снизился вдвое.

Всего выздоровели от болезни 3 214 киевлян, за сутки — 9 пациентов. В то же время ни один больной за сутки не умер.

Коронавирус 9 августа

Для сравнения, статистика коронавируса в Киеве на 9 августа свидетельствует о 9 498 больных, за сутки обнаружили еще 120 больных. Суточный прирост пошел на спад после нескольких дней роста.

Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. В то же время выздоровели 3 205 пациентов.