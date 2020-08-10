PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Во Львовской области открывают больницы второй волны Covid-19

Во Львовской области загруженность коек в больницах уже превышает 50%. В регионе начали открывать больницы второй волны коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

По его словам, в области начало расти количество пациентов, которым необходима госпитализация.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Также министр рассказал, что в Украине начали наращивать мощности по борьбе с коронавирусом.

— Тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. сейчас. В больницах второй волны есть 10 237 тыс. коек, из них 851 реанимационная, 1 442 тыс. аппаратов ИВЛ, — рассказал он.

Министр добавил, что по программе Всемирного банка совместно с министерством было куплено 1,2 млн тестов и оборудование для лабораторных центров.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Во Львовской области за сутки выявлено 130 новых случаев Covid-19.

За сутки три человека умерли от осложнений коронавируса. 12 человек смогли побороть болезнь.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка