Во Львовской области загруженность коек в больницах уже превышает 50%. В регионе начали открывать больницы второй волны коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

По его словам, в области начало расти количество пациентов, которым необходима госпитализация.

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Также министр рассказал, что в Украине начали наращивать мощности по борьбе с коронавирусом.

— Тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. сейчас. В больницах второй волны есть 10 237 тыс. коек, из них 851 реанимационная, 1 442 тыс. аппаратов ИВЛ, — рассказал он.

Министр добавил, что по программе Всемирного банка совместно с министерством было куплено 1,2 млн тестов и оборудование для лабораторных центров.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Во Львовской области за сутки выявлено 130 новых случаев Covid-19.

За сутки три человека умерли от осложнений коронавируса. 12 человек смогли побороть болезнь.