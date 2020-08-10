Укрзализныця восстанавливает поезда из Киева в Ивано-Франковск и Черновцы

В ближайшее время восстановят курсирование пассажирские поезда из Киева в Галичину и Буковину.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Речь идет о поездах дальнего следования №118/117 Черновцы — Киев и №43/44 Ивано-Франковск — Киев.

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Первый поезд в столицу из Черновцов отправится 13 августа: в дальнейшем он будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Назад из Киева он отправится 14 августа и будет курсировать, соответственно, по понедельникам, средам и пятницам.

Первый поезд в столицу из Ивано-Франковска отправится 15 августа, а дальше будет курсировать по нечетным датам через день.

Назад из Киева отправится 16 августа и, соответственно, будет курсировать через день по четным датам.

Вскоре билеты появятся на железнодорожных кассах и официальном сайте УЗ.

Укрзализныця и зоны карантина

Из-за попадания в красную зону распространения Covid-19 Укрзализныця остановила поезда и продажа билетов до станций Тернополь и Луцк, о чем стало известно 3 августа.

Такое решение предусмотрено постановлением Кабмина.

УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость билетов.