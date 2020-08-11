11 августа в Украине снова ухудшилась эпидситуация, увеличился суточный прирост — за сутки 1 158 новых случаев Covid-19.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 83 115 украинцев.

Умер за время пандемии от вируса 1 951 человек, выздороветь удалось 44 934 пациентам, из них за сутки — 575 гражданам страны.

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По информации Минздрава, по состоянию на 11 августа в стране провели почти 1,2 млн тестов методом ПЦР.

Ситуация с коронавирусом в регионах Украины:

В Винницкой области — 3 002 (+17);

В Волынской области — 4 375 (+48);

В Днепропетровской области — 1 571 (0);

В Донецкой области — 982 (+6);

В Житомирской области — 2 178 (+24);

В Закарпатской области — 5 875 (+66);

В Запорожской области — 959 (+6);

В Ивано-Франковской области — 5 911 (+114);

В Кировоградской области — 725 (+1);

В Киевской области — 4239 (+42);

Во Львовской области — 11142 (+161);

В Луганской области — 157 (+2);

В Николаевской области — 729 (+13);

В Одесской области — 4 364 (+134);

В Полтавской области — 503 (+6);

В Ровенской области — 7 018 (+95);

В Сумской области — 702 (+3);

В Тернопольской области — 3 375 (+51);

В Харьковской области — 5 030 (+129);

В Херсонской области — 271 (+2);

В Хмельницкой области — 1376 (8);

В Черновицкой области — 6867 (+90);

В Черкасской области — 1039 (+3);

В Черниговской области — 1038 (+14).

Пять городов, где украинцы тщательней всего соблюдают самоизоляцию:

Львов — 13,27%;

Ивано-Франковск — 13,15%;

Киев — 8,01%;

Черновцы — 7,24%;

Тернополь — 7,09%.

Коронавирус в Украине 10 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 10 августа, в стране наблюдалось незначительное улучшение эпидситуации. После высоких показателей суточного прироста на выходных в понедельник зафиксировали 1 008 новых случаев Covid-19.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 81 957 человек.

Умерли от вируса 1 922 человека, выздоровели 44 359 украинцев.