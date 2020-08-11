11 августа в Украине снова ухудшилась эпидситуация, увеличился суточный прирост — за сутки 1 158 новых случаев Covid-19.
Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 83 115 украинцев.
Умер за время пандемии от вируса 1 951 человек, выздороветь удалось 44 934 пациентам, из них за сутки — 575 гражданам страны.
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По информации Минздрава, по состоянию на 11 августа в стране провели почти 1,2 млн тестов методом ПЦР.
Ситуация с коронавирусом в регионах Украины:
- В Винницкой области — 3 002 (+17);
- В Волынской области — 4 375 (+48);
- В Днепропетровской области — 1 571 (0);
- В Донецкой области — 982 (+6);
- В Житомирской области — 2 178 (+24);
- В Закарпатской области — 5 875 (+66);
- В Запорожской области — 959 (+6);
- В Ивано-Франковской области — 5 911 (+114);
- В Кировоградской области — 725 (+1);
- В Киевской области — 4239 (+42);
- Во Львовской области — 11142 (+161);
- В Луганской области — 157 (+2);
- В Николаевской области — 729 (+13);
- В Одесской области — 4 364 (+134);
- В Полтавской области — 503 (+6);
- В Ровенской области — 7 018 (+95);
- В Сумской области — 702 (+3);
- В Тернопольской области — 3 375 (+51);
- В Харьковской области — 5 030 (+129);
- В Херсонской области — 271 (+2);
- В Хмельницкой области — 1376 (8);
- В Черновицкой области — 6867 (+90);
- В Черкасской области — 1039 (+3);
- В Черниговской области — 1038 (+14).
Пять городов, где украинцы тщательней всего соблюдают самоизоляцию:
- Львов — 13,27%;
- Ивано-Франковск — 13,15%;
- Киев — 8,01%;
- Черновцы — 7,24%;
- Тернополь — 7,09%.
Коронавирус в Украине 10 августа
Согласно статистике коронавируса в Украине 10 августа, в стране наблюдалось незначительное улучшение эпидситуации. После высоких показателей суточного прироста на выходных в понедельник зафиксировали 1 008 новых случаев Covid-19.
Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 81 957 человек.
Умерли от вируса 1 922 человека, выздоровели 44 359 украинцев.