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Факты / Украина / Общество

1 158 новых случаев: в Украине увеличился суточный прирост больных Covid-19

11 августа в Украине снова ухудшилась эпидситуация, увеличился суточный прирост — за сутки 1 158 новых случаев Covid-19.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 83 115 украинцев.

Умер за время пандемии от вируса 1 951 человек, выздороветь удалось 44 934 пациентам, из них за сутки — 575 гражданам страны.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

По информации Минздрава, по состоянию на 11 августа в стране провели почти 1,2 млн тестов методом ПЦР.

Ситуация с коронавирусом в регионах Украины:

  • В Винницкой области — 3 002 (+17);
  • В Волынской области — 4 375 (+48);
  • В Днепропетровской области — 1 571 (0);
  • В Донецкой области — 982 (+6);
  • В Житомирской области — 2 178 (+24);
  • В Закарпатской области — 5 875 (+66);
  • В Запорожской области — 959 (+6);
  • В Ивано-Франковской области — 5 911 (+114);
  • В Кировоградской области — 725 (+1);
  • В Киевской области — 4239 (+42);
  • Во Львовской области — 11142 (+161);
  • В Луганской области — 157 (+2);
  • В Николаевской области — 729 (+13);
  • В Одесской области — 4 364 (+134);
  • В Полтавской области — 503 (+6);
  • В Ровенской области — 7 018 (+95);
  • В Сумской области — 702 (+3);
  • В Тернопольской области — 3 375 (+51);
  • В Харьковской области — 5 030 (+129);
  • В Херсонской области — 271 (+2);
  • В Хмельницкой области — 1376 (8);
  • В Черновицкой области — 6867 (+90);
  • В Черкасской области — 1039 (+3);
  • В Черниговской области — 1038 (+14).

карта коронавірус 11 серпня

Пять городов, где украинцы тщательней всего соблюдают самоизоляцию:

  • Львов — 13,27%;
  • Ивано-Франковск — 13,15%;
  • Киев — 8,01%;
  • Черновцы — 7,24%;
  • Тернополь — 7,09%.

Коронавирус в Украине 10 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 10 августа, в стране наблюдалось незначительное улучшение эпидситуации. После высоких показателей суточного прироста на выходных в понедельник зафиксировали 1 008 новых случаев Covid-19.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 81 957 человек.

Умерли от вируса 1 922 человека, выздоровели 44 359 украинцев.

Фото: Dreamstime

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