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Факты / Украина / Общество

Сутки на Донбассе: возле Красногоровки раздался один выстрел

10 августа боевики один раз нарушили режим прекращения огня около Красногоровки. В штабе уверяют, что ситуация контролируется, а договоренности работают.

— Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению, — отмечают в ООС.

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У Красногоровки стреляли из стрелкового оружия. Военное руководство уверяет, что огонь был неприцельный и не нес угрозы ВСУ. Наши военные огонь не открывали, потерь и ранений нет.

О полном прекращении огня стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Однако даже в первый день, то есть 27 июля, наблюдатели зафиксировали 111 нарушений, а за первую неделю штаб ООС насчитал 14 провокационных вражеских обстрелов.

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