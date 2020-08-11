PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 11 августа

Доллар и евро в Украине по состоянию на 11 августа продолжают дешеветь. В частности, доллар подешевел на четыре копейки. Поэтому курс иностранной валюты Нацбанк установил на уровне 27,60 грн/$1.

Курс евро также существенно подешевел за день — на 22 копейки. Теперь его стоимость составляет 32,46 грн/1€.

Курс валют на 11 августа:

  • $1 — 27,60 грн;
  • €1 — 32,46 грн;
  • 1 польский злотый — 7,37 грн;
  • 10 российских рублей — 3,74 грн.

Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Прогноз курса доллара в 2021 году

В доработанном прогнозе курса валют Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.

Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка