Доллар и евро в Украине по состоянию на 11 августа продолжают дешеветь. В частности, доллар подешевел на четыре копейки. Поэтому курс иностранной валюты Нацбанк установил на уровне 27,60 грн/$1.

Курс евро также существенно подешевел за день — на 22 копейки. Теперь его стоимость составляет 32,46 грн/1€.

Курс валют на 11 августа:

$1 — 27,60 грн;

€1 — 32,46 грн;

1 польский злотый — 7,37 грн;

10 российских рублей — 3,74 грн.

Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Прогноз курса доллара в 2021 году

В доработанном прогнозе курса валют Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.

Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.