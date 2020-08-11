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Факты / Украина / Политика

Юморист, волонтер и кандидат в мэры Киева. Что известно о Сергее Притуле

Сергей Притула идет в мэры Киева от в политической партии Голос.

Решение о выдвижении его кандидатуры партия приняла 11 августа.

На осенних выборах мэра Киева общественный деятель, телеведущий и волонтер Сергей Притула составит конкуренцию действующему мэру Виталию Кличко.

Читайте: Выборы мэра Киева: что известно о кандидатах от Слуги народа и какие у них шансы

Биография Сергея Притулы

Сергей Притула: биография кандидата на пост мэра Киева

Родился в 1981 году в городе Збараж Тернопольской области.

В конце 1990-х поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства, много времени уделял КВН, художественной самодеятельности, был членом многих молодежных объединений.

В 2000-2001 году жил в Лондоне, где сначала учился, а потом начал работать в разных сферах (грузчик, помощник на кухне в ресторане, строитель, официант).

После возвращения в Украину продолжил обучение и гастролировал с командой КВН.

Уже в 2002 году начинает карьеру на телевидении. В течение всего времени успел поработать на таких каналах, как ICTV, Интер, Новый канал, СТБ и UA Перший.

В 2006-2009 годах снимался в известном проекте Comedy Club Украина.

Сергей Притула: биография кандидата на пост мэра Киева

Наибольшую популярность принесло 100-серийное скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), снятое и спродюсированное совместно с юмористом Андреем Молочным.

Вскоре стал идейным вдохновителем и одним из участников развлекательного шоу Варьяты, которое впервые появилось на телевидении в 2016 году.

С 2017 года — постоянный ведущий украинского нацотбора на Евровидение.

В конце 2018 года стал ведущим проекта Новые лидеры на телеканале ICTV.

Озвучил ряд зарубежных мультфильмов, является обладателем четырех наград премии Телетриумф.

С начала боевых действий на Донбассе занимается волонтерской деятельностью — по состоянию на начало 2020 года благодаря ему на нужды армии было передано около 40 млн грн.

Сергей Притула: биография кандидата на пост мэра Киева

Кроме помощи украинским военным на Востоке, за свой счет содержит реабилитационный центр для пострадавших от войны в Тернополе.

Награжден орденами За заслуги III степени и Народный Герой Украины.

В браке с первой женой родился сын Дмитрий.

Сейчас женат во второй раз, с женой Екатериной воспитывают общую дочь Соломию.

Выборы мэра Киева 2020

Официально избирательная кампания в Киеве стартует 5 сентября.

От президентской партии Слуга народа кандидатом на должность мэра Киева была избрана Ирина Верещук.

За несколько дней до этого председатель фракции Давид Арахамия в разговоре с журналистами намекнул, что мэром Киева может стать женщина.

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