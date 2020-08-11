Сергей Притула: биография кандидата на пост мэра Киева

Сергей Притула идет в мэры Киева от в политической партии Голос.

Решение о выдвижении его кандидатуры партия приняла 11 августа.

На осенних выборах мэра Киева общественный деятель, телеведущий и волонтер Сергей Притула составит конкуренцию действующему мэру Виталию Кличко.

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Биография Сергея Притулы

Родился в 1981 году в городе Збараж Тернопольской области.

В конце 1990-х поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства, много времени уделял КВН, художественной самодеятельности, был членом многих молодежных объединений.

В 2000-2001 году жил в Лондоне, где сначала учился, а потом начал работать в разных сферах (грузчик, помощник на кухне в ресторане, строитель, официант).

После возвращения в Украину продолжил обучение и гастролировал с командой КВН.

Уже в 2002 году начинает карьеру на телевидении. В течение всего времени успел поработать на таких каналах, как ICTV, Интер, Новый канал, СТБ и UA Перший.

В 2006-2009 годах снимался в известном проекте Comedy Club Украина.

Наибольшую популярность принесло 100-серийное скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), снятое и спродюсированное совместно с юмористом Андреем Молочным.

Вскоре стал идейным вдохновителем и одним из участников развлекательного шоу Варьяты, которое впервые появилось на телевидении в 2016 году.

С 2017 года — постоянный ведущий украинского нацотбора на Евровидение.

В конце 2018 года стал ведущим проекта Новые лидеры на телеканале ICTV.

Озвучил ряд зарубежных мультфильмов, является обладателем четырех наград премии Телетриумф.

С начала боевых действий на Донбассе занимается волонтерской деятельностью — по состоянию на начало 2020 года благодаря ему на нужды армии было передано около 40 млн грн.

Кроме помощи украинским военным на Востоке, за свой счет содержит реабилитационный центр для пострадавших от войны в Тернополе.

Награжден орденами За заслуги III степени и Народный Герой Украины.

В браке с первой женой родился сын Дмитрий.

Сейчас женат во второй раз, с женой Екатериной воспитывают общую дочь Соломию.

Выборы мэра Киева 2020

Официально избирательная кампания в Киеве стартует 5 сентября.

От президентской партии Слуга народа кандидатом на должность мэра Киева была избрана Ирина Верещук.

За несколько дней до этого председатель фракции Давид Арахамия в разговоре с журналистами намекнул, что мэром Киева может стать женщина.