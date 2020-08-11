В Украине вторая волна пандемии коронавируса уже началась.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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— Мы прогнозировали, что так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, будет где-то в октябре-ноябре — и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир, но рост инфицированных уже фиксируют все страны Европы, — отметил Степанов.

Также глава Минздрава заявил, что сейчас они начали усиленно работать над медицинской реформой. Отмечается, что с апреля 2020 года количество тестирований увеличили в десятки раз. Также проводится закупка аппаратов искусственной вентиляции легких.

В отдельных областях уже разворачивают больницы “второй волны”. Во Львовской области больницы заполнены больными коронавирус более чем на 50%.

По состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 1 158 новых случаев Covid-19. Всего коронавирусом болеют 83 115 украинцев.

Умерли за время пандемии от вируса 1 951 человек, выздороветь удалось 44 934 пациентам, из них за сутки — 575 гражданам страны.

Наибольшее количество случаев инфицированных коронавирусной инфекцией фиксируется во Львовской области (11 142), в Киеве (9 687), Ровенской (7 018) и Черновицкой (6 867).