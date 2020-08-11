PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

11 августа в Киеве зафиксировали 9 687 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 123 новых.

Заболели:

  • 54 женщины — от 19 до 78 лет;
  • 57 мужчин — от 20 до 79 лет;
  • восемь девочек — от 1 до 17 лет;
  • четыре мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 775;
  • Дарницкий — 1 598;
  • Деснянский — 1 200;
  • Днепровский — 1 130;
  • Оболонский — 854;
  • Печерский — 905;
  • Подольский — 589;
  • Святошинский — 805;
  • Соломенский — 1 033;
  • Шевченковский — 798.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

карта коронавірус київ 11 серпня

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 

Коронавирус в Украине 11 августа зафиксирован у 1 158 человек.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 83 115 украинцев.

1 951 человек умер от болезни, выздороветь удалось 44 934 пациентам.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка