11 августа в Киеве зафиксировали 9 687 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 123 новых.
Заболели:
- 54 женщины — от 19 до 78 лет;
- 57 мужчин — от 20 до 79 лет;
- восемь девочек — от 1 до 17 лет;
- четыре мальчика от 4 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 775;
- Дарницкий — 1 598;
- Деснянский — 1 200;
- Днепровский — 1 130;
- Оболонский — 854;
- Печерский — 905;
- Подольский — 589;
- Святошинский — 805;
- Соломенский — 1 033;
- Шевченковский — 798.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 11 августа зафиксирован у 1 158 человек.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 83 115 украинцев.
1 951 человек умер от болезни, выздороветь удалось 44 934 пациентам.