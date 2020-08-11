11 августа в Киеве зафиксировали 9 687 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 123 новых.

Заболели:

54 женщины — от 19 до 78 лет;

57 мужчин — от 20 до 79 лет;

восемь девочек — от 1 до 17 лет;

четыре мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 775;

Дарницкий — 1 598;

Деснянский — 1 200;

Днепровский — 1 130;

Оболонский — 854;

Печерский — 905;

Подольский — 589;

Святошинский — 805;

Соломенский — 1 033;

Шевченковский — 798.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 11 августа зафиксирован у 1 158 человек.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 83 115 украинцев.

1 951 человек умер от болезни, выздороветь удалось 44 934 пациентам.