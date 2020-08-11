В поддержку белорусов в Киеве запустили беспилотник с флагом Беларуси, а также пробежались с ним вдоль стеклянного моста.

Компания Dronarium, которая занималась съемкой видео, отметила, что события, которые сейчас происходят в Беларуси, невозможно обойти стороной.

— После закрытия избирательных участков люди мирно вышли на улицы белорусских городов, чтобы защитить свое право избирать, но получили за это жесткое подавление со стороны силовиков. Отвечать силой на мирный протест вместо диалога — недопустимо.

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На своей странице в Facebook компания разместила смонтированное видео под слова из песни Виктора Цоя: Перемен требуют наши сердца!

— Мы неоднократно поднимали флаги тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения Киев Прайд, полет над Киевом флага Крымско-татарского народа. Поэтому сегодня мы снова в небе — теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку, — отметила компания.

Что происходит в Беларуси

Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская — 10,09%.

Белорусы вышли на протесты. Один человек погиб, десятки травмированы — других временно арестовали.

11 августа утром Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.