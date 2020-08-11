Карантин в Украине, введенный 12 марта, длится уже 153 дня. По последнему решению правительства, он будет действовать до 31 августа.

11 августа в Украине снова ухудшилась эпидситуация, увеличился суточный прирост — за сутки 1 158 новых случаев Covid-19.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 83 115 украинцев.

Умер за время пандемии от вируса 1 951 человек, выздороветь удалось 44 934 пациентам, из них за сутки — 575 гражданам страны.

Тем временем в Киеве количество больных за сутки выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим днем.

За сутки вирус обнаружили у 123 киевлян, среди них — 12 детей и четыре медики.

За время пандемии в Киеве 3 247 жителей преодолели болезнь, за сутки — 33 пациента.

Самой плохой эпидситуация остается в Дарницком районе города — Covid-19 подтвердили у 1 598 киевлян.

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В Петриковском областном гериатрическом пансионате, расположенном вблизи Тернополя, зафиксирована вспышка коронавируса.

Там всего заболели 23 подопечных пансионата и один работник.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине вторая волна пандемии коронавируса уже началась.

— Мы прогнозировали, что так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, будет где-то в октябре-ноябре — и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир, но рост инфицированных уже фиксируют все страны Европы, — отметил Степанов.

В отдельных областях уже разворачивают больницы “второй волны”. Во Львовской области больницы заполнены больными коронавирусом более 50%.

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