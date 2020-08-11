25 августа 2020 года Верховная Рада может собраться для проведения внеочередного пленарного заседания.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и, скорее всего, состоится внеочередная сессия парламента, — отметила Евгения Кравчук.

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Главным вопросом сессии станет законопроект Зеленского об увеличении минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн, о котором сообщили в Офисе президента 6 августа.

— Это необходимо принять еще в августе, поэтому нужна внеочередная сессия, — добавила Евгения Кравчук.

Повышение зарплаты в Украине

С 1 сентября 2020 года в Украине могут увеличить размер минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

С такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам представителей Офиса президента, это поможет улучшить социально-экономическое положение украинцев.