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Факты / Украина / Политика

Рада может собраться на внеочередное заседание 25 августа

25 августа 2020 года Верховная Рада может собраться для проведения внеочередного пленарного заседания.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и, скорее всего, состоится внеочередная сессия парламента, — отметила Евгения Кравчук.

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Главным вопросом сессии станет законопроект Зеленского об увеличении минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн, о котором сообщили в Офисе президента 6 августа.

— Это необходимо принять еще в августе, поэтому нужна внеочередная сессия, — добавила Евгения Кравчук.

Повышение зарплаты в Украине

С 1 сентября 2020 года в Украине могут увеличить размер минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

С такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам представителей Офиса президента, это поможет улучшить социально-экономическое положение украинцев.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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