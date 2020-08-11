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Факты / Украина / Общество

ЦИК не исключает проведения выборов на подконтрольном Донбассе

Центральная избирательная комиссия Украины не исключила возможность проведения выборов в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей 25 октября.

Для этого необходимы новые выводы Донецкой и Луганской Военно-гражданских администраций, сообщили в ЦИК.

Местные выборы 25 октября могут пройти на территории десяти общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области.

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Также выборы могут быть в восьми общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Решение не проведения выборов в указанных общинах Донбасса было принято на основании предварительных выводов Донецкой и Луганской ВЦА.

Выборы на Донбассе

ЦИК 8 августа принял решение, что проведение местных выборов 25 октября в отдельных общинах Донецкой и Луганской областей невозможно.

Тогда комиссия приняла к сведению выводы военно-гражданских администраций, которые поступили 7 августа.

Источник: ЦИК

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