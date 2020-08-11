11 августа коронавирус в Киеве подтвердили у 9 687 человек.
В столице резко ухудшилась эпидситуация — за сутки вирус обнаружили у 124 киевлян.
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Коронавирус в Киеве 10 августа
Статистика коронавируса в Киеве 10 августа свидетельствует об улучшении эпидситуации. По сравнению с выходными в понедельник в столице зафиксировали в два раза меньший суточный прирост больных — только 66 человек.
В то же время в целом в городе подтвердили 9 564 случая инфицирования коронавирусом.
Выздоровели за время пандемии 3 214 киевлянина.