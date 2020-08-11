Какие документы нужны в школу, и как проходит зачисление в первый класс – в материале Фактов ICTV.

Какие документы необходимо подать для зачисления

Чтобы ребенка приняли в школу, необходимы такие документы:

паспорт гражданина Украины одного из родителей или законных представителей (или другой документ, удостоверяющий личность);

заявление о приеме, написанное одним из родителей или официальных представителей;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинская справка по форме 086-1/0;

документ, который подтверждает фактическое место проживания ребенка.

Все документы необходимо предоставить в двух экземплярах – оригинал и копию.

Чтобы подтвердить место проживания ребенка, необходимо предоставить один из таких документов:

справка о месте проживании ребенка или его родителей/законных представителей;

справка переселенца (для людей, которые выехали из зоны АТО/ООС);

документ, подтверждающий право собственности на недвижимость;

договор найма жилья;

справка о прохождении службы в воинской части;

решение суда о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение.

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Порядок зачисления в общеобразовательные учебные заведения

Каждому ребенку, в соответствии с законом Украины, предоставляется гарантированно место в школе. Родители также имеют право выбирать школу для своего ребенка. Однако, приоритетное право на зачисление в первый класс остается за:

детьми, которые проживают по адресу, закрепленному за данной школой (эту информацию можно узнать на сайте школы или на сайте управления образования);

братьями и сестрами ребенка, которые уже учатся в школе;

детьми работников школы;

детьми, которые посещали дошкольное подразделение этой школы.

С 2018 года отменены тестирования и собеседования для зачисления в среднеобразовательные школы. Главный критерий отбора – место жительства. Однако, лицеи, профильные и частные школы сохранили право отбирать будущих первоклассников на конкурсной основе.

Если после проведения вступительной кампании останутся свободные места, они распределяются между всеми желающими по результатам жеребьевки. Такой процесс отбора похож на лотерею. В прозрачный ящик или барабан опускают карточки с именами детей, а родители или члены отборочной комиссии тянут жребий.

Отметим, что присутствие ребенка во время подачи документов или жеребьевки необязательно. Достаточно, чтобы присутствовал один из родителей или законных представителей.

Сроки подачи документов

В 2020 году нет строгих сроков предоставления документов для зачисления в школу. В соответствии с законодательной нормой сроки устанавливают органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. Министерство образования Украины опубликовало письмо, в соответствии с которым учебные заведения имеют право принимать документы онлайн или переносить сроки приема в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Точную дату подачи документов лучше уточнить в вашем учебном заведении.

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