Какие особенности проведения ВНО в 2020 году?
В 2020 году абитуриенты должны сдавать ВНО по трем предметам: украинский язык и литература (обязательно), математика или история Украины (на выбор), третий предмет (на выбор).
Даты проведения тестирования:
- по математике – 25 июня;
- по украинскому языку и литературе – 30 июня;
- по физике – 2 июля;
- по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;
- по английскому языку – 7 июля;
- по истории Украины – 9 июля;
- по биологии – 13 июля;
- по географии – 15 июля;
- по химии – 17 июля.
В связи с пандемией Covid-19 в 2020 году во время сдачи экзаменов в аудиториях будут дежурить медики. Абитуриенты будут допущены к ВНО только после измерения температуры. Обязательное требование – носить маски и обрабатывать руки санитайзером. Во избежание распространения инфекции абитуриентов рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.
Результаты ВНО будут объявлены до 29 июля, после чего начнется вступительная кампания в вузы Украины.
Какие установлены сроки подачи документов в 2020 году?
После сдачи ВНО с 1 августа будет доступна регистрация в официальном сервисе для подачи документов абитуриента (сайт работает только во время вступительной кампании).
Медицинское обследование проводится до 9 августа (при поступлении на специальности, которые требуют особого конкурсного отбора).
С 1 по 12 августа проводятся творческие конкурсы и вступительные экзамены.
С 13 по 22 августа проводятся дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контрактную форму обучения.
С 16 по 18 августа проводятся собеседования.
С 13 августа по 22 августа осуществляется прием документов абитуриентов, которые поступают на основании творческого конкурса или сертификатов о сдаче ВНО.
С 13 по 16 августа пройдет прием документов абитуриентов, которые поступают на основании экзамена или собеседования.
Какие документы нужны для поступления в вуз?
Для поступления в вуз на бакалаврат необходимо подать такие документы:
- паспорт или ID-карта (или другой документ, подтверждающий личность и гражданство);
- идентификационный номер
- военно-учетный документ (для мужчин);
- документ о полном среднем образовании (аттестат);
- приложение к аттестату с оценками;
- сертификаты ВНО (по трем предметам);
- 4 цветных фото размером 3×4 см;
- документ, подтверждающий право поступления по льготе, по результатам собеседования или творческого конкурса (при наличии);
- медицинская справка (по требованию учебного заведения).
В 2020 году отменили обязательное предоставление медицинских справок по форме 086, однако некоторые учебные заведения могут запросить этот документ во время набора на определенные специальности.
На какое количество специальностей можно подавать документы?
С 2020 года правила поступления в вузы претерпели изменения. Теперь абитуриенты имеют право подавать заявки на бюджетную форму обучения на пять специальностей (а не на семь, как было ранее). При поступлении на контракт количество заявок неограниченно.
Действительны ли сертификаты внешнего независимого оценивания за прошлые годы?
В 2020 году Министерство образования разрешило использовать сертификаты внешнего независимого оценивания за последние четыре года, то есть за 2017–2020 годы.
Исключение – это сертификаты по иностранному языку. Они действительны только за последние три года, то есть за 2018–2020 годы. Такие требования связаны с изменениями 2018 года в экзамене по иностранному языку, когда ввели аудирование.
Какие правила поступления в вуз действуют для жителей временно оккупированных территорий?
Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут вступать в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения без сдачи ВНО. Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, необходимо обратиться в один из 91 университета, заполнить образовательную декларацию и сдать экзамены по трем предметам: украинский язык и литература, история Украины и профильный предмет (или творческий конкурс).
Детальную информацию абитуриенты из временно оккупированных территорий могут получить по телефону бесплатной горачей линии 0-800-504-425.