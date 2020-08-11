В полночь 11 августа Запорожская АЭС отключила энергоблок №2 от энергосистемы.

Предприятие вывело его в средний планово-предупредительный ремонт.

— В работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС — №1, №3 и №6. Суммарная мощность генераторов составляет 2 530 МВт, — говорится в сообщении пресс-службы НАЭК Энергоатом.

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В то же время на энергоблоке №4 проводится плановый капитальный ремонт, а на энергоблоке №5 — плановый средний ремонт.

Отключение Ровенской АЭС

В мае 2020 года стало известно об отключении от электросети энергоблока №3 Ровенской АЭС, его перевели в резерв до 4 августа 2020 года.

В Энергоатоме объяснили такой шаг новым прогнозным энергобалансом производства и потребления энергии.

В то же время ранее стало известно о скандальном решении Минэнерго касательно снижения мощностей государственных АЭС в пользу увеличения объемов закупок энергии на ТЭС, которые принадлежат одному олигарху.

Источник: Энергоатом