По состоянию на утро 12 августа коронавирусом в Киеве за минувшие сутки заболели еще 182 человека. Общее количество инфицированных составляет 9 869.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 147 больных, за прошедшие сутки ни одного летального случая. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 3 278 пациентов, за сутки — 31.

По состоянию на 12 августа количество активных больных в столице составляет 6 444.

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Статистика коронавируса в Киеве 11 августа свидетельствовала о резком ухудшении эпидситуации. За сутки Covid-19 заболели 123 человека, в целом заболевание обнаружили у 9 687 человек. Выздоровели за сутки 33 больных.

Накануне, 10 августа, в столице зафиксировали вдвое меньше суточный прирост больных — только 66 человек.