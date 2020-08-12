Дешевле на 40%: в Укрзализныце рассказали, как сэкономить на билетах

Пассажиры смогут сэкономить от 10% до 40% на билетах скоростных поездов Интерсити+.

Программа лояльности действует для вагонов первого. Она заключается в том, чтобы купить билет заранее. Скидкой можно воспользоваться только для путешествий по Украине.

Выгоднее всего покупать билеты за 90-30 дней. За это время скидка может достичь 40%, а за 24-15 суток — 10%.

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За несколько суток до даты отправления билеты начинают подниматься в цене. За 4-2 суток до отправления — цена будет выше на 10%, а за сутки — выше на 15%.

В Укрзализныце подчеркнули, что скидка или повышение начисляется только на плацкартную часть билета.

Возобновление продаж билетов в Укрзализныце

С 7 августа региональные поезда из Киева и обратно восстановили 100% посадку мест. Продажа билетов на все места действует в поездах с 800-й нумерацией.

По состоянию на начало августа Укрзализныця продлила курсирование 17 региональных поездов. Среди маршрутов из Киева — города Конотоп, Фастов, Шостка, Чернигов, Жмеринка, Ровно и другие.