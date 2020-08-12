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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 12 августа коронавирусом в Украине заболели 1 433 человека, общее количество инфицированных составляет 84 548.

С начала эпидемии умерли 1 970 больных, выздоровели от Covid-19 45 686 пациентов.

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Прямая трансляция
11:32 - 12 августа

В ВСУ за сутки зарегистрировали 34 новых случая коронавируса, в целом болеют 322 человека. Всего за время пандемии выздоровели 712 больных, летальных случаев — шесть.

Всего на изоляции (в частности, самоизоляции) находится 743 человека.

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10:42 - 12 августа

Уровень загруженности коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, составляет 24%, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Наибольшая загруженность во Львовской области (более 53%), Киеве (48%), Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях (на уровне 46%).

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10:32 - 12 августа

Министерство здравоохранения планирует наладить производство вакцин на территории Украины.

О таких намерениях сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

— Украина нуждается в собственном производстве вакцин. Это одна из задач для меня от президента относительно безопасности нашей страны.

Также Максим Степанов добавил, что на прошлой неделе он провел встречу с крупными украинскими фармпроизводителями Фармак, Лекхим и Биолик.

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10:09 - 12 августа

Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на четыре зоны карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать, исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Кроме того, мы более четко определили показатель загруженности коек.

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09:19 - 12 августа

Во Львовской области уже 11 308 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Из них 310 — летальные, 3 040 больных выздоровели.

За минувшие сутки заболели 166 человек, среди них — 53 жителя Львова.

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09:10 - 12 августа
Количество больных Covid-19 в Киеве снова выросло

По состоянию на утро 12 августа коронавирусом в Киеве за минувшие сутки заболели еще 182 человека. Общее количество инфицированных составляет 9 869.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 147 больных, за прошедшие сутки ни одного летального случая. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели  3 278 пациентов, за сутки — 31.

По состоянию на 12 августа количество активных больных в столице составляет 6 444.

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09:08 - 12 августа

В Одесской областной филармонии зафиксировали вспышку коронавируса — заболели шесть сотрудников. У инфицированных было около ста контактов.

Заболели, в частности, директор, его заместители и главный дирижер.

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09:04 - 12 августа
В Украине еще 1 433 человека заразились коронавирусом

По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировали 84 548 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 433 человек.

В целом уже известно о 1 970 жертвах коронавируса, за минувшие сутки еще 19 человек умерли от осложнений Covid-19.

За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 больных, за сутки — 752.

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область — 3043 (41)
  • Волынская область — 4423 (+48)
  • Днепропетровская область — 1602 (+31)
  • Донецкая область — 1011 (+29)
  • Житомирская область — 2215 (+37)
  • Закарпатская область — 5946 (+71)
  • Запорожская область — 971 (+12)
  • Ивано-Франковская область — 6039 (+128)
  • Кировоградская область — 728 (+3)
  • Киев — 9869 (+192)
  • Киевская область — 4307 (+68)
  • Львовская область — 11308 (+166)
  • Луганская область — 160 (+3)
  • Николаевская область — 744 (15)
  • Одесская область — 4458 (+94)
  • Полтавская область — 514 (11)
  • Ровенская область — 7114 (+96)
  • Сумская область — 716 (+14)
  • Тернопольская область — 3413 (+38)
  • Харьковская область — 5169 (+139)
  • Херсонская область — 276 (+5)
  • Хмельницкая область — 1413 (+37)
  • Черновицкая область — 6980 (+113)
  • Черкасская область — 1049 (+10)
  • Черниговская область — 1080 (+42)

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08:45 - 12 августа

Количество зарегистрированных случаев коронавируса на Буковине стремительно приближается к 7 тысячам. За 11 августа выявили 113 новых больных.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

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22:07 - 11 августа

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета произошла вспышка Covid-19.

В шести артистов обнаружили коронавирус. Работников отправили на самоизоляцию.

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