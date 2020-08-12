С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 12 августа коронавирусом в Украине заболели 1 433 человека, общее количество инфицированных составляет 84 548.

С начала эпидемии умерли 1 970 больных, выздоровели от Covid-19 45 686 пациентов.