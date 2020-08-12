Во Львовской области врачи неоднократно фиксировали случаи бессимптомной двусторонней пневмонии, которую вызвал коронавирус.

При чем таких больных становится все больше и больше.

Главный эпидемиолог Львовской Наталия Тимко заявила, что вирус мутирует, а организм не всегда может об этом сигнализировать.

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— Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, которое специфическое для коронавирусной болезни. Оказывается так, что вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую патологию, — рассказала Наталья Тимко.

Коронавирус в Укрине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 12 августа зафиксировали 84 548 случаев. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 433 человек.

За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно про 1 970 жертв коронавируса.

752 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 человек.