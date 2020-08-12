12 августа в Киеве зафиксировали 9 869 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 183 новых.

Заболели:

86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;

восемь девочек от 2 до 13 лет;

пять мальчиков от 2 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 790;

Дарницкий — 1 637;

Деснянский — 1 224;

Днепровский — 1 146;

Оболонский — 875;

Печерский — 916;

Подольский — 600;

Святошинский — 822;

Соломенский — 1 054;

Шевченковский — 805.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 12 августа зафиксирован у 1 433 человек.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 84 548 украинцев.

1 970 человек умер от болезни, выздороветь удалось 45 686 пациентам.