12 августа в Киеве зафиксировали 9 869 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 183 новых.
Заболели:
- 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;
- восемь девочек от 2 до 13 лет;
- пять мальчиков от 2 до 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 790;
- Дарницкий — 1 637;
- Деснянский — 1 224;
- Днепровский — 1 146;
- Оболонский — 875;
- Печерский — 916;
- Подольский — 600;
- Святошинский — 822;
- Соломенский — 1 054;
- Шевченковский — 805.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 12 августа зафиксирован у 1 433 человек.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 84 548 украинцев.
1 970 человек умер от болезни, выздороветь удалось 45 686 пациентам.