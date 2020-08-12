Минздрав изменил критерии определения зон карантина

В Минздраве решили объединить некоторые показатели по Covid-19 и изменить критерии определения эпидемических зон страны.

Глава ведомства Максим Степанов заявил, что динамику и количество случаев на 100 тыс. населения объединят в один показатель и будут считать показатель допустимости, исходя из количества заболевших на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

— Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности, — сказал Степанов.

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Украину поделили на четыре зоны

В Украине с 3 августа действует режим раздела на четыре зоны, для каждой из которых определены свои карантинные правила.

В красной зоне оказались: Харьков, Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).

В оранжевой: Черновцы, Волынская область (Луцк, Луцкий район, Любашевский район), Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Городенковский район), Ровенская область (Ровенский район).

В желтой: несколько регионов из Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областей.

Все остальные – в зеленой.