Во время протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять граждан Украины.
Такие данные приводит Министерство иностранных дел Украины.
Девять украинцев задержали в городе Витебск за административные правонарушения. Их уже отпустили при содействии посольства Украины.
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— По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9.00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений, — отметили в МИД.
Протесты в Беларуси
На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол, а затем и Центральная избирательная комиссия.
Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.
Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.
10 августа МВД Беларуси зафиксировало первую смерть на митингах. 12 августа протесты в Беларуси продолжаются.
Фото: Sputnik
Источник: Суспільне