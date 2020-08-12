Во время протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять граждан Украины.

Такие данные приводит Министерство иностранных дел Украины.

Девять украинцев задержали в городе Витебск за административные правонарушения. Их уже отпустили при содействии посольства Украины.

Читайте: Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

— По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9.00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений, — отметили в МИД.

Протесты в Беларуси

На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол, а затем и Центральная избирательная комиссия.

Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.

10 августа МВД Беларуси зафиксировало первую смерть на митингах. 12 августа протесты в Беларуси продолжаются.

Фото: Sputnik

Источник: Суспільне