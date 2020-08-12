Карантин в Украине — главные новости на 12 августа 2020

154-й день карантина начался с роста количества случаев коронавируса в Украине. В то же время Минздрав решил пересмотреть правила карантина в Украине.

12 августа зафиксировали 1 433 заболевших коронавирусом. Всего зафиксировали 84 548 случаев.

За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений.

Карантин в Киеве

12 августа в Киеве зафиксировали 9 869 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 182 новых.

Карантин

Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление правительства, которое определяет правила карантина в Украине.

При расчете красных и зеленых зон, объединили динамику и количество случаев на 100 тыс. населения в один показатель. Теперь будут считать показатель допустимости, исходя из количества заболевших на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

Минздрав планирует наладить производство вакцин в Украине. Глава Минздрава Максим Степанов для этого встречался с крупными украинскими фармпроизводителями Фармак, Лекхим и Биолек.

Нетипичный коронавирус во Львовской области

Во Львовской области врачи фиксируют случаи бессимптомной двусторонней пневмонии, которую вызвал коронавирус.

Главный эпидемиолог области Наталья Тимко заявила, что вирус мутирует. Организм не всегда может об этом сигнализировать.