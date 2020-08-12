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Факты / Украина

Украина начнет производить вакцины

Министерство здравоохранения планирует наладить производство вакцин на территории Украины.

О таких намерениях сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

— Украина нуждается в собственном производстве вакцин. Это одна из задач для меня от президента относительно безопасности нашей страны.

Также Максим Степанов добавил, что на прошлой неделе он провел встречу с крупными украинскими фармпроизводителями Фармак, Лекхим и Биолик.

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Кроме того, на встрече были ученые Национальной академии наук и Института микробиологии. Министр заверил, что сейчас уже есть четкое понимание, которое станет стратегией для начала производства вакцин на территории Украины.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина может бесплатно получить вакцину от Covid-19.

В частности, наша страна получила подтверждение, что может рассчитывать на свои 20% вакцин по международной программе COVAX, когда она появится на рынке.

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