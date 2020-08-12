Коронавирус в Украине 12 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировали 84 548 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 433 человек.

За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно про 1 970 жертв коронавируса.

752 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 человек.

Сейчас болеют 36 892 украинцев.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 12 августа коронавирусом в Киеве за минувшие сутки заболели еще 182 человека. Общее количество инфицированных составляет 9 869.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 147 больных, за прошедшие сутки ни одного летального случая.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Коронавирус в Украине — статистика прошлых суток

Согласно статистике коронавируса в Украине 11 августа, в стране зафиксировали за сутки 1 158 новых случаев Covid-19.

10 августа сообщалось о 1 008 новых случаях заболевания, 9 августа – о 1 199 инфицированных, 8 августа был абсолютный антирекорд — 1 489 новых заразившихся за сутки, 7 августа сообщалось о 1 452 новых заболевших, 6 августа было 1 318 новых инфицированных.