Киевский апелляционный суд оставил под арестом Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. В зал не пускали посетителей и журналистов.

Заседание транслировалось на экране в коридоре.

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Такие меры объяснили карантинными ограничениями из-за коронавируса.

Апеляційний суд Києва у середу розглядає клопотання захисту підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу.

Засідання фактично закрите, адже в залу судових засідань не допускають вільних відвідувачів та представників ЗМІ. pic.twitter.com/a3FVbggh9B — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) August 12, 2020

Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест

11 августа подозреваемую в убийстве Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест.

Защита обратила внимание суда, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека.

Кузьменко пробыла в СИЗО семь месяцев.