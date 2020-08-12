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Факты / Украина

Убийство Шеремета: суд оставил под арестом Андрея Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил под арестом Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. В зал не пускали посетителей и журналистов.

Заседание транслировалось на экране в коридоре.

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Такие меры объяснили карантинными ограничениями из-за коронавируса.

Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест

11 августа подозреваемую в убийстве Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест.

Защита обратила внимание суда, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека.

Кузьменко пробыла в СИЗО семь месяцев.

Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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