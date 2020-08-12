Количество больных коронавирусом, которое фиксируется в стране ежедневно, в Минздраве ждали в октябре-ноябре.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, ожидалось, что большой наплыв больных произойдет осенью, когда к коронавирусу добавятся сезонные простудные заболевания.
— Мы можем констатировать, что определенный период времени количество больных росло, а затем остановилось на определенных цифрах. Это было в мае и там было около 300 человек ежедневно. Мы начали смягчать общий карантин. Многие восприняли его, как полную отмену карантина и сейчас еще так воспринимают, — сказал он.
Большое волнение вызывает Львовская область, где уже фиксируется заполненность больниц на более чем 50%.
Читайте: Деление Украины на четыре карантинные зоны: как это работает и что ограничили
Глава Минздрава добавил, что на протяжении всех месяцев карантина больницы наращивали мощности. В частности, увеличилось количество коек, аппаратов ИВЛ, медперсонала и их обеспеченность средствами защиты и лечения, а также увеличилось количество коек, к которым можно подключить кислород.
Степанов отметил, что ранее было четыре показателя, по которым переводили регион в ту или иную зону эпидемической опасности. Сейчас было принято решение объединить два показателя, которые отвечают за динамику коронавируса в стране.
Показатели Минздрава
- Количество занятых коек (не более 50% на протяжении пяти дней).
- Количество выявленных заболевших за 14 дней на 100 тыс. населения.
- Количество тестирований за семь дней (не менее 24 на 100 тыс.).
Также министр объяснил, что означают понятия больницы первой волны и больницы второй волны.
— Это такие больницы, которые тоже готовы, но мы решили, что они будут идти во вторую очередь. В больницах первой волны у нас 25 тыс. коек, во второй – 10 тыс., — сказал он.
Вторая волна коронавируса
11 августа Степанов заявил, что в Украине уже началась вторая волна пандемии коронавируса.
На протяжении двух недель в Украине фиксируется более тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. 12 августа цифра приблизилась уже к полутора тысячам — 1 433 новых больных. 19 человек умерли от осложнений Covid-19.
В общем уже известно про 1 970 жертв коронавируса в Украине.