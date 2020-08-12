Количество больных коронавирусом, которое фиксируется в стране ежедневно, в Минздраве ждали в октябре-ноябре.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ожидалось, что большой наплыв больных произойдет осенью, когда к коронавирусу добавятся сезонные простудные заболевания.

— Мы можем констатировать, что определенный период времени количество больных росло, а затем остановилось на определенных цифрах. Это было в мае и там было около 300 человек ежедневно. Мы начали смягчать общий карантин. Многие восприняли его, как полную отмену карантина и сейчас еще так воспринимают, — сказал он.

Большое волнение вызывает Львовская область, где уже фиксируется заполненность больниц на более чем 50%.

Читайте: Деление Украины на четыре карантинные зоны: как это работает и что ограничили

Глава Минздрава добавил, что на протяжении всех месяцев карантина больницы наращивали мощности. В частности, увеличилось количество коек, аппаратов ИВЛ, медперсонала и их обеспеченность средствами защиты и лечения, а также увеличилось количество коек, к которым можно подключить кислород.

Степанов отметил, что ранее было четыре показателя, по которым переводили регион в ту или иную зону эпидемической опасности. Сейчас было принято решение объединить два показателя, которые отвечают за динамику коронавируса в стране.

Показатели Минздрава

Количество занятых коек (не более 50% на протяжении пяти дней).

Количество выявленных заболевших за 14 дней на 100 тыс. населения.

Количество тестирований за семь дней (не менее 24 на 100 тыс.).

Также министр объяснил, что означают понятия больницы первой волны и больницы второй волны.

— Это такие больницы, которые тоже готовы, но мы решили, что они будут идти во вторую очередь. В больницах первой волны у нас 25 тыс. коек, во второй – 10 тыс., — сказал он.

Вторая волна коронавируса

11 августа Степанов заявил, что в Украине уже началась вторая волна пандемии коронавируса.

На протяжении двух недель в Украине фиксируется более тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. 12 августа цифра приблизилась уже к полутора тысячам — 1 433 новых больных. 19 человек умерли от осложнений Covid-19.

В общем уже известно про 1 970 жертв коронавируса в Украине.