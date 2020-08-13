Коронавирус в Киеве: статистика на 13 августа

По состоянию на 13 августа коронавирус в Киеве подтвержден еще у 133 человек. Общее количество инфицированных составляет 10 002.

Двое людей умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян.

Заболели:

— 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет

— 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет

— 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика — 3 и 14 лет.

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Также заболели шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие-на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38. В Соломенском – 19 и в Деснянском районе – 16 случаев.

Статистика коронавируса в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве 12 августа свидетельствовала о резком увеличении новых случаев. За сутки Covid-19 заболели 182 человека. Выздоровели за сутки 33 больных.

10 августа в Киеве впервые за две недели суточный прирост больных составил менее 100 человек — 66 больных.