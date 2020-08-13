Двое бойцов ООС подорвались на взрывчатке, один погиб

13 августа в Донецкой области двое военнослужащих ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Один из бойцов ООС погиб, другой получил ранения, сообщила Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.

Перед трагедией военнослужащие отклонились от маршрута следования, говорится в сообщении.

Раненного бойца госпитализировали.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Читайте: Украина близка к согласованию даты обмена и 3-5 участков разведения сил – Ермак

Ситуация на Донбассе

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

По состоянию на 8.00 четверга враг придерживается полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, о котором стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.