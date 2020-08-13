В ходе вступительной кампании 2020 в Украине с 13 августа начался прием заявлений абитуриентов, поступающих в вузы на бакалавра.

Подача документов в электронной форме продлится до 22 августа.

Поступающие, которые сдают творческие конкурсы или вступительные экзамены вместо ВНО, смогут подать документы до 16 августа.

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В то же время абитуриенты смогут подать до пяти заявлений на бюджет. Касательно платной формы обучения ограничений по количеству заявлений нет.

Списки рекомендованных к зачислению по результатам собеседования и по квоте опубликуют 20 августа.

Рейтинг рекомендованных к зачислению на базе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов появится 27 августа.

Вступительная кампания 2020

Из-за коронавируса и карантина вступительную кампанию 2020 в Украине перенесли на август. По информации МОН, приказ подписали 4 мая 2020 года.

Вступительная кампания уже началась 1 августа 2020 года.

С этой даты абитуриенты могли регистрировать свои электронные кабинеты.