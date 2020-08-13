Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки.

По словам пресс-службы министерства, она необходима в ближайшее время.

В то же время сейчас в Минске продолжаются протесты. Кулеба и Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.

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Министр сообщил коллеге о задержании двух украинских правозащитников в Беларуси. Кулеба и Маас договорились держать ситуацию на контроле.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Минске и других городах Беларуси продолжаются протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Граждане начали высказывать критику и собрались на улицах городов, однако власть не пошла на контакт с ними, а встретила их силовиками ОМОН.

Из-за этого в стране продолжаются столкновения, во время которых людей задерживают и отправляют в СИЗО.

Во время протестов в Беларуси были задержаны и граждане Украины. 12 августа МИД сообщил о девяти задержанных украинцах, 13 августа стало известно об еще одном гражданине, которого удерживают в СИЗО Бреста.