PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кулеба и Маас обсудили протесты в Беларуси и встречу Нормандской четверки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки.

По словам пресс-службы министерства, она необходима в ближайшее время.

В то же время сейчас в Минске продолжаются протесты. Кулеба и Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Министр сообщил коллеге о задержании двух украинских правозащитников в Беларуси. Кулеба и Маас договорились держать ситуацию на контроле.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Минске и других городах Беларуси продолжаются протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Граждане начали высказывать критику и собрались на улицах городов, однако власть не пошла на контакт с ними, а встретила их силовиками ОМОН.

Из-за этого в стране продолжаются столкновения, во время которых людей задерживают и отправляют в СИЗО.

Во время протестов в Беларуси были задержаны и граждане Украины. 12 августа МИД сообщил о девяти задержанных украинцах, 13 августа стало известно об еще одном гражданине, которого удерживают в СИЗО Бреста.

Источник: МИД

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка