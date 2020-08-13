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Факты / Украина / Политика

Народный депутат Роман Грищук заболел Covid-19

Роман Грищук, который является народным депутатом от партии Слуга народа, заболел коронавирусом.

У него и у его жены тесты показали положительный результат на Covid-19.

— Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты, — написал он в Facebook.

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Нардеп добавил, что чувствует себя более-менее нормально, с его маленьким сыном также все хорошо.

За последний месяц это уже второй случай заболевания Covid-19 в Слуге народа. В конце июля коронавирусом заболел Данил Гетманцев — глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Но недавно он сообщил, что уже выздоровел и выписался из больницы.

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