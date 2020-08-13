На видео попал момент, как в Белоруси ОМОНовцы избили дедушку. Один из бойцов стоял на проезжей части дороги, и ударил дубинкой по лобовому стеклу автомобиля.

Водитель остановился в нескольких метрах и пошел к милиционеру. В это время, из припаркованного автобуса выскочили четверо ОМОНовцев и набросились на мужчину.

Видео инцидента снял житель соседнего дома из балкона.

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Протесты в Беларуси

Во время протестов в Беларуси задержали более шести тысяч человек, один протестующий погиб. Белорусские СМИ также сообщили, что еще один человек умер в больнице Гомеля после задержания милицией.

Источник: Пул N3