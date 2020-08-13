Протесты в Беларуси: в Киеве у посольства активисты подожгли файеры

13 августа в Киеве возле посольства Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом.

Люди собрались на проезжей части улицы Коцюбинского, из-за чего возникли проблемы с движением транспорта.

Напротив посольства собрались около 300 человек, среди них правозащитники и депутаты Верховной Рады.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Активисты, выступающие против диктатуры в Беларуси, собрались с плакатами и надписями на белорусском языке: Лукашенко — вон !, Хватит мучить нас. Беларусь свободная страна.

Люди требуют, чтобы было давление на президента Беларуси Александра Лукашенко, который должен остановить любые преследования и приказать запретить стрелять по мирным жителям. Также протестующие обратились с требованием освободить всех задержанных лиц.

Протесты в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди уже пятый день протестуют в разных городах страны, требуя честного пересчета голосов. Однако Лукашенко решил задействовать против них силовиков.

Фото: Kyiv Live