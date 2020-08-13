Коронавирусом в Черновицкой области за сутки заболели еще 130 человек. Это антирекорд для региона.

Общее количество инфицированных составляет 7 110. Вместе с тем за сутки 42 пациента выздоровели от коронавируса. В целом побороть Covid-19 смогли 5 354 больных.

— Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые количество зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню, — заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Он также напомнил, что эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью. Однако предположил, что местные жители безответственным поведением приблизили это время.

Коровирус в Украине 12 августа

Статистика коронавируса в Украине 12 августа также свидетельствует о высоком уровне заболеваемости. За сутки заболели 1 433 человека, общее количество инфицированных — 84 548.

За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 пациентов, не смогли побороть болезнь 1 970 больных.