Украина обратилась к властям Беларуси с требованием освободить украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими полицейскими без законных оснований.

Ермак отметил, что украинцы не принимали участия в протестах и массовых акциях, а также не имели при себе запрещенных предметов.

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Глава Офиса президента подчеркнул, что Реуцкий и Васильев приехали в Беларусь, чтобы получить правдивую информацию о происходящем.

— Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения – базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо, — сказал он.

Ермак добавил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для быстрого освобождения всех украинцев, которых задержали во время протестов в Беларуси.