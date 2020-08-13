Статистика коронавируса в Украине на 13 августа свидетельствует о 86 140 больных.
За сутки обнаружили еще 1 592 случая.
В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 992 человека, за сутки — 22.
В то же время побороть болезнь удалось 46 216 пациентам, за сутки — 530.
Прирост в регионах:
- Винницкая область — 3086 (+43)
- Волынская область — 4471 (+48)
- Днепропетровская область — 1630 (+28)
- Донецкая область — 1027 (+16)
- Житомирская область — 2266 (+51)
- Закарпатская область — 6009 (+63)
- Запорожская область — 1010 (+39)
- Ивано-Франковская область — 6177 (+138)
- Кировоградская область — 733 (+5)
- г. Киев — 10002 (+133)
- Киевская область — 4377 (+70)
- Львовская область — 11474 (+166)
- Луганская область — 170 (10)
- Николаевская область — 755 (11)
- Одесская область — 4572 (+114)
- Полтавская область — 516 (+2)
- Ровенская область — 7206 (+92)
- Сумская область — 754 (+38)
- Тернопольская область — 3489 (+76)
- Харьковская область — 5378 (+209)
- Херсонская область — 286 (10)
- Хмельницкая область — 1468 (+55)
- Черновицкая область — 7110 (+130)
- Черкасская область — 1067 (+18)
- Черниговская область — 1107 (27)
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 13.27%
- Ивано-Франковск — 13.15%
- Киев — 8.01%
- Черновцы — 7.24%
- Тернополь — 7.09%
Коронавирус 12 августа
Для сравнения, коронавирус в Украине 12 августа за сутки обнаружили у 1 433 человек. Всего в Украине зафиксировали 84 548 случаев коронавируса.
За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 970 жертвах коронавируса.
752 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 человек.