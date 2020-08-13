Статистика коронавируса в Украине на 13 августа свидетельствует о 86 140 больных.

За сутки обнаружили еще 1 592 случая.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 992 человека, за сутки — 22.

В то же время побороть болезнь удалось 46 216 пациентам, за сутки — 530.

Прирост в регионах:

Винницкая область — 3086 (+43)

Волынская область — 4471 (+48)

Днепропетровская область — 1630 (+28)

Донецкая область — 1027 (+16)

Житомирская область — 2266 (+51)

Закарпатская область — 6009 (+63)

Запорожская область — 1010 (+39)

Ивано-Франковская область — 6177 (+138)

Кировоградская область — 733 (+5)

г. Киев — 10002 (+133)

Киевская область — 4377 (+70)

Львовская область — 11474 (+166)

Луганская область — 170 (10)

Николаевская область — 755 (11)

Одесская область — 4572 (+114)

Полтавская область — 516 (+2)

Ровенская область — 7206 (+92)

Сумская область — 754 (+38)

Тернопольская область — 3489 (+76)

Харьковская область — 5378 (+209)

Херсонская область — 286 (10)

Хмельницкая область — 1468 (+55)

Черновицкая область — 7110 (+130)

Черкасская область — 1067 (+18)

Черниговская область — 1107 (27)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 13.27%

Ивано-Франковск — 13.15%

Киев — 8.01%

Черновцы — 7.24%

Тернополь — 7.09%

Коронавирус 12 августа

Для сравнения, коронавирус в Украине 12 августа за сутки обнаружили у 1 433 человек. Всего в Украине зафиксировали 84 548 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 970 жертвах коронавируса.

752 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 человек.