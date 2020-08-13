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Факты / Украина

В Украине новый антирекорд: за сутки заболело 1 592 человека

Статистика коронавируса в Украине на 13 августа свидетельствует о 86 140 больных.

За сутки обнаружили еще 1 592 случая.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 992 человека, за сутки — 22.

В то же время побороть болезнь удалось 46 216 пациентам, за сутки — 530.

Прирост в регионах:

  • Винницкая область — 3086 (+43)
  • Волынская область — 4471 (+48)
  • Днепропетровская область — 1630 (+28)
  • Донецкая область — 1027 (+16)
  • Житомирская область — 2266 (+51)
  • Закарпатская область — 6009 (+63)
  • Запорожская область — 1010 (+39)
  • Ивано-Франковская область — 6177 (+138)
  • Кировоградская область — 733 (+5)
  • г. Киев — 10002 (+133)
  • Киевская область — 4377 (+70)
  • Львовская область — 11474 (+166)
  • Луганская область — 170 (10)
  • Николаевская область — 755 (11)
  • Одесская область — 4572 (+114)
  • Полтавская область — 516 (+2)
  • Ровенская область — 7206 (+92)
  • Сумская область — 754 (+38)
  • Тернопольская область — 3489 (+76)
  • Харьковская область — 5378 (+209)
  • Херсонская область — 286 (10)
  • Хмельницкая область — 1468 (+55)
  • Черновицкая область — 7110 (+130)
  • Черкасская область — 1067 (+18)
  • Черниговская область — 1107 (27)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 13.27%
  • Ивано-Франковск — 13.15%
  • Киев — 8.01%
  • Черновцы — 7.24%
  • Тернополь — 7.09%

Коронавирус 12 августа

Для сравнения, коронавирус в Украине 12 августа за сутки обнаружили у 1 433 человек. Всего в Украине зафиксировали 84 548 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 970 жертвах коронавируса.

752 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 45 686 человек.

Фото: Dreamstime

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