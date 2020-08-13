Удалили опухоль весом почти 3 кг: на Волыни медики спасли 15-летнюю девочку
Команда медиков Волыни провела сложную операцию по удалению опухоли брюшной полости 15-летней девочке.
— В результате оперативного вмешательства было удалено опухоль больших размеров, практически заполнила все пространство брюшной полости больного (39х28 см и весом 2,7 кг), — говорится в сообщении.
Отмечается, что операция прошла успешно, а опухоль (цистоаденома левого яичника) оказалась доброкачественной.
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Пациентку в удовлетворительном состоянии выписали домой.
В оперировании были задействованы заведующие хирургических отделений, детские хирурги и анестезиолог области.
Они назвали это редким случаем в детской хирургической практике.
Оперирования мужчины с вилкой в животе
В Ужгороде в начале июля состоялась операция по удалению вилки из желудка мужчины, которая пробыла там от трех до четырех месяцев.
Пациент (представитель цыганской общины, с проблемами с психикой) проглотил ее тупым концом, все это время она находилась внутри и не беспокоила его.