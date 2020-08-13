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Факты / Украина

Задержание украинцев в Беларуси: МИД не может найти трех человек

Место пребывания задержанных в Беларуси граждан Украины Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной неизвестно.

Об этом во время брифинга 13 августа сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сегодня утром украинский консул посетил два крупнейших центра временного содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось.

Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан, — рассказал Кулеба.

Он отметил, что консул объезжает все те места, где могут содержать задержанных в результате протестов в Беларуси. Поиски осложняет то, что за последние несколько дней белорусские правоохранители задержали более 6 тыс. человек.

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МИД Украины направил официальную ноту в МИД Беларуси с требованием немедленного и безусловного освобождения украинцев с целью их возвращения домой.

Выяснилось, что задержанных Реуцкого и Васильева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.2 ст.293 УК Беларуси — участие в массовых мероприятиях и беспорядках, которые сопровождались насилием или вооруженным сопротивлением представителям власти.

— Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы от трех до восьми лет, — добавил Кулеба.

12 августа ориентировочно в 17.00 в Минске были задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев, позже в тот же вечер стало известно о задержании третьей гражданки Оксаны Алешиной.

В квартирах Реуцкого и Васильева также были проведены обыски, по результатам которыъ были изъяты ноутбук, паспорта и другие вещи.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что МИД не советует украинцам ехать в Беларусь, пока там продолжаются митинги.

Это позволит избежать сложных ситуаций, связанных с протестами и реакцией власти и правоохранителей в Беларуси.

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