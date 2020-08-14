Коронавирус в Украине 14 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине за 14 августа коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества человек — 1 732.

Также известно, что 581 пациент выздоровел вчера, а 19 — умерли от осложнений.

Всего в Украине коронавирус обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели.

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Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях.

Коронавирус по областям

Винницкая область — 3 129 (+43);

Волынская область — 4 529 (+58);

Днепропетровская область — 1 658 (+28);

Донецкая область — 1 049 (+22);

Житомирская область — 2 333 (+67);

Закарпатская область — 6 080 (+71);

Запорожская область — 1 038 (+28);

Ивано-Франковская область — 6 320 (+143);

Кировоградская область — 739 (+6);

Киев — 10 160 (+158);

Киевская область — 4 429 (+52);

Львовская область — 11 658 (+184);

Луганская область — 171 (+1);

Николаевская область — 770 (15);

Одесская область — 4 732 (+160);

Полтавская область — 533 (+17);

Ровенская область — 7 326 (+120);

Сумская область — 783 (+29);

Тернопольская область — 3 538 (+49);

Харьковская область — 5 583 (+205);

Херсонская область — 290 (+4);

Хмельницкая область — 1 514 (+46);

Черновицкая область — 7 264 (+154);

Черкасская область — 1 092 (+25);

Черниговская область — 1 154 (+47).

В Украине новый рекорд по количеству госпитализированных — 13 августа в больницы попали 330 человек.

Лаборатории провели 18 917 ПЦР-тестов и 16 320 ИФА-тестов.

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 13.27%

Ивано-Франковск — 13.15%

Киев — 8.01%

Черновцы — 7.24%

Тернополь — 7.09%

Коронавирус в Украине 13 августа

Статистика коронавируса в Украине на 13 августа свидетельствует о 86 140 больных.

За сутки обнаружили еще 1592 случая. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 992 человека, за сутки — 22.