Коронавирус в Украине 14 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине за 14 августа коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества человек — 1 732.
Также известно, что 581 пациент выздоровел вчера, а 19 — умерли от осложнений.
Всего в Украине коронавирус обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели.
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Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях.
Коронавирус по областям
- Винницкая область — 3 129 (+43);
- Волынская область — 4 529 (+58);
- Днепропетровская область — 1 658 (+28);
- Донецкая область — 1 049 (+22);
- Житомирская область — 2 333 (+67);
- Закарпатская область — 6 080 (+71);
- Запорожская область — 1 038 (+28);
- Ивано-Франковская область — 6 320 (+143);
- Кировоградская область — 739 (+6);
- Киев — 10 160 (+158);
- Киевская область — 4 429 (+52);
- Львовская область — 11 658 (+184);
- Луганская область — 171 (+1);
- Николаевская область — 770 (15);
- Одесская область — 4 732 (+160);
- Полтавская область — 533 (+17);
- Ровенская область — 7 326 (+120);
- Сумская область — 783 (+29);
- Тернопольская область — 3 538 (+49);
- Харьковская область — 5 583 (+205);
- Херсонская область — 290 (+4);
- Хмельницкая область — 1 514 (+46);
- Черновицкая область — 7 264 (+154);
- Черкасская область — 1 092 (+25);
- Черниговская область — 1 154 (+47).
В Украине новый рекорд по количеству госпитализированных — 13 августа в больницы попали 330 человек.
Лаборатории провели 18 917 ПЦР-тестов и 16 320 ИФА-тестов.
Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 13.27%
- Ивано-Франковск — 13.15%
- Киев — 8.01%
- Черновцы — 7.24%
- Тернополь — 7.09%
Коронавирус в Украине 13 августа
Статистика коронавируса в Украине на 13 августа свидетельствует о 86 140 больных.
За сутки обнаружили еще 1592 случая. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 992 человека, за сутки — 22.