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Факты / Украина / Общество

Абсолютный антирекорд: в Украине более 1 700 больных Covid-19 за сутки

В Украине за 14 августа коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества человек — 1 732.

Также известно, что 581 пациент выздоровел вчера, а 19 — умерли от осложнений.

Всего в Украине коронавирус обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях.

Коронавирус по областям

  • Винницкая область — 3 129 (+43);
  • Волынская область — 4 529 (+58);
  • Днепропетровская область — 1 658 (+28);
  • Донецкая область — 1 049 (+22);
  • Житомирская область — 2 333 (+67);
  • Закарпатская область — 6 080 (+71);
  • Запорожская область — 1 038 (+28);
  • Ивано-Франковская область — 6 320 (+143);
  • Кировоградская область — 739 (+6);
  • Киев — 10 160 (+158);
  • Киевская область — 4 429 (+52);
  • Львовская область — 11 658 (+184);
  • Луганская область — 171 (+1);
  • Николаевская область — 770 (15);
  • Одесская область — 4 732 (+160);
  • Полтавская область — 533 (+17);
  • Ровенская область — 7 326 (+120);
  • Сумская область — 783 (+29);
  • Тернопольская область — 3 538 (+49);
  • Харьковская область — 5 583 (+205);
  • Херсонская область — 290 (+4);
  • Хмельницкая область — 1 514 (+46);
  • Черновицкая область — 7 264 (+154);
  • Черкасская область — 1 092 (+25);
  • Черниговская область — 1 154 (+47).

Коронавирус в Украине 14 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине новый рекорд по количеству госпитализированных — 13 августа в больницы попали 330 человек.

Лаборатории провели 18 917 ПЦР-тестов и 16 320 ИФА-тестов.

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 13.27%
  • Ивано-Франковск — 13.15%
  • Киев — 8.01%
  • Черновцы — 7.24%
  • Тернополь — 7.09%

Коронавирус в Украине 13 августа

Статистика коронавируса в Украине на 13 августа свидетельствует о 86 140 больных.

За сутки обнаружили еще 1592 случая. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 992 человека, за сутки — 22.

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