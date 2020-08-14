В общежитии №4 Запорожского государственного медицинского университета зафиксировали вспышку коронавируса.
Заболели иностранные студенты. Двух больных с температурой госпитализировали в больницу.
Еще у 27 человек болезнь протекает бессимптомно, все они контактировали с больными.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Сейчас общежитие взяли под усиленную охрану. В нем и других зданиях вуза провели противоэпидемические меры, отчитывается пресс-служба ЗГМУ.
Коронавирус в Украине
В последние дни в стране постоянно ухудшается эпидситуация. Согласно статистике коронавируса в Украине 14 августа, был зафиксирован абсолютный антирекорд суточного прироста — 1 732 новых случая Covid-19.
В общем вирус обнаружили у 87 872 человек.
За время пандемии 46 797 пациентов выздоровели от болезни, из них за последние сутки — 581 человек.
Самая сложная ситуация во Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях.
Источник: ЗГМУ