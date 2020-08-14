В общежитии №4 Запорожского государственного медицинского университета зафиксировали вспышку коронавируса.

Заболели иностранные студенты. Двух больных с температурой госпитализировали в больницу.

Еще у 27 человек болезнь протекает бессимптомно, все они контактировали с больными.

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Сейчас общежитие взяли под усиленную охрану. В нем и других зданиях вуза провели противоэпидемические меры, отчитывается пресс-служба ЗГМУ.

Коронавирус в Украине

В последние дни в стране постоянно ухудшается эпидситуация. Согласно статистике коронавируса в Украине 14 августа, был зафиксирован абсолютный антирекорд суточного прироста — 1 732 новых случая Covid-19.

В общем вирус обнаружили у 87 872 человек.

За время пандемии 46 797 пациентов выздоровели от болезни, из них за последние сутки — 581 человек.

Самая сложная ситуация во Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях.

Источник: ЗГМУ