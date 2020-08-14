Карантин в Украине длится уже 156 дней, однако суточный прирост больных растет каждый день.

Так, 14 августа в Украине зафиксировали очередной антирекорд — 1 732 новых случаев.

Также известно, что 581 пациент выздоровел вчера, а 19 — умерли от осложнений. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях.

В Киеве количество больных тоже растет. По состоянию на 14 августа зарегистрировали 10 160 случаев коронавируса, за последние сутки 158 человек заразились.

В то же время выздоровели 3 316 инфицированных Сovid-19, 38 — за сутки.

Наиболее заостренная ситуация в Дарницком районе столицы — 1 712 больных.

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Именно из-за роста больных в Киеве, столицу отнесли в желтую зону карантина. Запреты и ограничения начнут действовать с 17 августа.

Причиной того, что Киев оказался в желтой зоне стало заполнение коек в больницах.

Что изменится:

Пребывание в общественных зданиях и транспорте — только в медицинских масках.

Прогулки, посещение магазинов или даже пробежка — обязательно с паспортом.

Проведение массовых мероприятий — если есть возможность предоставить посетителям открытое пространство и / или 5 кв. м площади здания для каждого.

Заполненность кинотеатров возвращается до 50% мест.

В общественном транспорте пассажиры могут быть только при условии свободных мест для сидения.

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