На местных выборах 25 октября не планируется запуск пилотных проектов по внедрению электронного голосования.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что экспериментов не будет.

— О таких пилотных проектах заявляли не в ЦИК, но, насколько мне известно, на этих выборах таких пилотных проектов не будет. Изменениями в кодекс введена возможность проведения таких экспериментов. Но условия, в которых происходит подготовка к выборам, их специфика и сложность не дают нам возможности должным образом их подготовить, — рассказал он.

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В марте 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что работает над введением электронного голосования и планирует несколько пилотов на местных выборах.

Местные выборы 2020

На местных выборах 2020 кандидаты на должность мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей города.

Залог составит от 19 до 445 тыс. грн. Максимальную сумму заплатят кандидаты на кресло мэра Киева, Харькова и Днепра — 445 тыс. грн, 219 тыс. грн и 157 тыс. грн соответственно.

11 июня ЦИК разрешила голосовать гражданам без прописки, а это более 1 млн человек. К ним относятся лица, которым исполнилось 18 лет, и они не успели зарегистрироваться.

Источник: Корреспондент